Une ambiance de fête(s) à Anderlecht : "Le public ne sait pas quand il pourra revenir ..."

Même s'il est arrivé au compte-gouttes, le public était présent ce jeudi à Anderlecht, et vocal. Il a pu assister à une prestation très solide de ses joueurs.

Vincent Kompany, perfectionniste, restait mesuré concernant la prestation de ses ouailles : "Je crois que nous pouvons encore progresser énormément. Il y a eu de bonnes phases de jeu pour Courtrai et idéalement, il faudrait qu'on puisse annuler ça. L'adversaire n'a pas forcément été dangereux mais j'aurais aimé qu'il fasse moins circuler le ballon", souligne-t-il en conférence de presse. "En seconde période, on aurait pu se faciliter la tâche, rendre le match plus clair. Quand il y a une telle domination, tu dois en profiter".

Mais le KVK n'a pas réussi à réagir et revenir dans le match, ce qui a permis au Lotto Park d'exulter et de profiter d'une victoire nette. Quand on lui signale qu'un tel engouement ne s'était plus vu depuis longtemps, Kompany fait la moue. "Le public est quand même très présent cette saison. Par contre, en effet, il y avait une atmosphère spéciale", se réjouit le coach d'Anderlecht. "C'est lié au fait que les stades vont refermer, bien sûr. On parle du 28 janvier pour réouvrir mais personne ne sait comment ça se passera. Les gens le savent", estime Vincent Kompany.

"C'est aussi une période de fêtes, un match de Coupe important pour le club. L'ambiance était belle et ça nous a aidés", conclut-il.