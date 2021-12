Tajon Buchanan arrive bientôt à Bruges

La saison de MLS est terminée, et Tajon Buchanan va profiter de la trêve hivernale pour renforcer le Club de Bruges.

Membre de l'équipe-type de Major League Soccer, Tajon Buchanan (22 ans) est prêt pour la prochaine étape de sa carrière : l'ailier du New England Revolution, auteur d'une superbe saison à 8 buts et 6 assists ainsi que d'une belle campagne qualificative pour le Mondial 2022 avec le Canada, va rejoindre le FC Bruges la semaine prochaine.

Buchanan avait été transféré au Club l'été dernier, et a ensuite disputé la saison de MLS avec le New England. Le Nieuwsblad révèle que l'international canadien arrivera dès la semaine prochaine en Belgique, et pourra donc découvrir son nouveau club lors du stage hivernal. Il sera une arme de plus pour Bruges en seconde partie de saison ...