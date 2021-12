Shamar Nicholson ne s'inquiète pas du racisme en Russie : "Il y a du racisme partout"

Shamar Nicholson a quitté le Sporting Charleroi pour le Spartak Moscou et découvrira donc un nouveau pays cet hiver. Un pays qui reste synonyme pour beaucoup de racisme dans les stades.

C'est assez ironique compte tenu du comportement récent de certains supporters dans les stades de Jupiler Pro League, mais certains se sont inquiétés, à l'annonce de la signature de Shamar Nicholson au Spartak Moscou, du racisme encore présent dans les stades en Russie. Entre cliché et réalité, le sujet est réel, mais n'inquiète pas le joueur, affirme son agent Kevin Cowan : "Il y a du racisme partout. En Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, aux USA. Ce n'est pas un facteur. Les joueurs noirs doivent-ils refuser d'aller en Italie ? Nous ne pouvons pas mener nos carrières et nos vies en fonction de choses que nous ne contrôlons pas", déclare-t-il dans le Jamaica Star.

"Le club est venu voir Shamar en lui disant : "C'est toi que nous voulons". Donc non, Shamar et moi ne sommes pas préoccupés par un éventuel racisme, ce n'est pas un facteur pour nous", ajoute Cowan. "À terme, le plan reste de rejoindre un championnat du top absolu mais nous ne pensons pas aussi loin : la prochaine étape est de rejoindre son nouveau club en janvier et prouver à tout le monde pourquoi il est le bon choix. C'est un très bon club, qui lui donnera l'opportunité de jouer en Europe et est de plus haut standing que le précédent".