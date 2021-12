"C'est une honte pour le club, nous avons été nuls du début à la fin"

Mike Vanhamel est revenu sur la lourde défaite de son équipe et sur le changement de tactique opéré.... pas les joueurs.

Mike Vanhamel a vécu une sale soirée. Le gardien du Beerschot en a pris 7, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne mâchait pas ses mots après la rencontre.

"A 11, c'était déjà compliqué, si en plus on est à 10.. Je suis aussi responsable, je suis capitaine, je dois relever la tête. Je fais une grosse erreur sur le septième but... c'est comme ça même si ça ne doit pas arriver".

Les mots deviennent aussi durs par la suite: "C'est une honte pour le club, et même pour nous. Nous avons été nuls du début à la fin, il nous faut une remise en question. Il faut changer de mentalité sinon la suite de la saison risque d'être longue".

Vanhamel revient aussi sur le changement qui a été fait par les joueurs, c'est à dire le repositionnement de Holzhauser en défense centrale sans demander l'avis du coach: "Cela arrive dans beaucoup d'équipes, dans d'autres championnats. Parfois sur le terrain on ressent certains choses et Rapha est un joueur expérimenté, il a senti les choses. D'ailleurs quand il a joué plus bas nous étions un peu mieux".

"On a fait des erreurs, individuellement et tactiquement aujourd'hui, nous nous sommes tués tout seuls." Et ce sera complique de revenir d'entre les morts...