Philippe Clement : "Le moment est venu de saisir cette opportunité"

Le désormais ex-mentor Brugeois quitte la Belgique avec trois titres de champion de Belgique.

Philippe Clement pose officiellement ses valises à l'AS Monaco et met un terme à sa belle aventure brugeoise.

Champion de Belgique à deux reprises à la tête des Blauw & Zwart, le Belge s'apprête à relever un défi de taille en Ligue 1 : "Je pense que le moment est venu de saisir cette opportunité. Le Club de Bruges est mon club. Je me suis toujours senti chez moi ici et j'ai eu une relation fantastique avec les supporters. J'ai aujourd'hui la chance de travailler dans un grand club de Ligue 1 mais je me souviendrai toujours de mon passage au Club", a évoqué ce dernier qui a signé un contrat de 3 ans en Principauté.

Du côté du Rocher, on se réjouit de tenir le successeur idéal de Niko Kovac : "Clement peut tirer le meilleur d'un groupe jeune et talentueux. Il a placé la barre de plus en plus haut dans sa carrière et a toujours atteint ces objectifs plus élevés", a déclaré le vice-président Oleg Petrov.

"Il est l'un des entraîneurs en Europe qui se distingue le plus", a ajouté le directeur sportif Paul Mitchell. "Au cours des 18 derniers mois, nous avons posé des bases à Monaco, mais nous sommes convaincus que Philippe, avec sa mentalité de gagnant, son leadership et son ambition, propulsera notre équipe vers de nouveaux sommets."