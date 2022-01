Le club de Southampton change de propriétaire. Le Chinois Gao Jisheng qui détient le club depuis 2017, cède ses parts à Dragan Solak.

Le Serbe dirige United Group, une entreprise de télécommunication active dans la région des Balkans. Le groupe a pour objectif de mettre en place une holding à l'image du City Group ou de Red Bull..

Le milliardaire chinois qui possédait 80% est parvenu à un accord de près de 120 millions d'euros selon les informations de Sky Sports.

A new era at #SaintsFC 😇



We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.