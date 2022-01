Qui est Koki Machida, le nouveau défenseur de l'Union Saint-Gilloise ?

L'Union Saint-Gilloise ne peut que se réjouir jusqu'ici de la filiale japonaise et de l'arrivée de Kaoru Mitoma ; Koki Machida va tenter de confirmer cette histoire d'amour bruxelloise avec le Pays du Soleil Levant. Présentation de ce nouvel Unioniste en quelques mots.

Titulaire indiscutable en J-League

Comme Kaoru Mitoma (et même s'il n'y était pas une star, de par son rôle défensif et son profil plus discret), Koki Machida n'arrive pas en tant que jeune pousse de J-League mais bien en tant que joueur confirmé : à 24 ans, il reste sur une saison complète en tant que titulaire (34 matchs de championnat), et était déjà un joueur important des Kashima Antlers la saison précédente (21 matchs). Machida était réputé très constant, même s'il n'est pas vu comme l'un des plus grands talents du championnat.

Un défenseur-buteur

Les statistiques offensives de Machida sont très impressionnantes pour un défenseur central avec 5 buts la saison passée, et 8 au total pour 87 matchs de J-League : clairement, le nouveau pilier de l'Union, qui mesure 1m90, aime mettre le nez à la fenêtre sur corner, ce qui amènera un peu plus de danger, un rôle jusqu'ici réservé au solide Christian Burgess. Et s'il n'a pas la réputation d'être un "sale" joueur, Koki Machida présente également le chiffre plutôt solide de 12 cartons jaunes en 87 matchs de J-League : s'il faut faire faute, le néo-Unioniste fera faute.

Olympien de dernière minute

Koki Machida fait partie des quatre joueurs ayant eu droit à une belle surprise début juillet : en dernière minute, la FIFA autorisait les sélections olympiques à élargir leur liste de 18 à 22 joueurs, ce qui permettait au joueur des Kashima Antlers de disputer les Jeux Olympiques à Tokyo. Mieux : l'Union peut officiellement considérer qu'elle compte un Olympien dans ses rangs, car Machida montera au jeu pour les cinq dernières minutes lors du premier match face à l'Afrique du Sud.

Le Japon devient le second pays le plus représenté en Belgique

Derrière l'intouchable France, qui compte 34 représentants en D1A, le Japon est désormais le pays le plus représenté dans notre championnat (13) grâce aux arrivées conjuguées de Koki Machida et Tsuyoshi Watanabe (Courtrai), qui ont permis au Pays du Soleil Levant d'égaler, puis dépasser les Pays-Bas au classement (12).