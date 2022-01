Manchester United sur les traces d'un joueur de l'OM en fin de contrat

Les Mancuniens ont déjà un œil sur la prochaine saison.

En fin de contrat en juin prochain, le milieu polyvalent de l'Olympique de Marseille Boubacar Kamara (22 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) dispose d'un avenir incertain. Ces dernières semaines, le jeune talent phocéen a ainsi été présenté dans le viseur de plusieurs clubs européens, comme Newcastle, l'AS Roma ou encore Manchester United. Et le média britannique Sky Sports confirme l'intérêt des Red Devils pour le Marseillais !

Avec le joueur de Wolverhampton Ruben Neves, Kamara représente l'une des deux options étudiées par les dirigeants de MU pour se renforcer dans l'entrejeu. Plutôt intéressé par une arrivée libre du Français l'été prochain, l'actuel 7e de Premier League se montre ouvert à un mouvement dès cet hiver dans l'hypothèse "d'une bonne opportunité". Un dossier à suivre avec attention.