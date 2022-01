Buchanan avait déjà la tête au Club de Bruges:"Je regardais les matches du Club pendant que je mangeais"

Tajon Buchanan est désormais un joueur du Club de Bruges. S'il a performé jusqu'au bout avec son club de New England, il avait déjà son transfert dans un coin de la tête.

Buchanan aurait pu arriver au Club de Bruges il y a maintenant quelques mois, mais son club de New England voulait le conserver jusqu'au terme de la saison. "Je trouve que c'était honnête", a expliqué le Canadien dans une interview HLN. "Je savais que New England ne me libèrerait pas l'été dernier, nous voulions remporter la MLS et je voulais aider le club".

"Est-ce que je voulais venir plus tôt au Club de Bruges? Oui, clairement, mais j'étais aussi heureux de terminer ma saison en MLS." Ce petit contretemps n'a surtout pas empêcher Buchanan de suivre son désormais nouveau club.

"J'ai regardé toutes les rencontres du Club de Bruges. Cela m'a encore donné plus envie de venir ici rapidement. J'ai appris à connaître mes coéquipiers en regardant des matches du Club de Bruges après l'entraînement, pendant que je mangeais. J'étais déjà focus sur mon futur".

Il est désormais temps pour lui de prouver sa valeur avec le Club de Bruges.