Le PDG de Zulte-Waregem plaide pour un arrêt temporaire de la compétition

Le risque que représente le variant omicron est trop important selon Eddy Cordier.

Dans un entretien dédié à Spoza, le PDG de Zulte-Waregem, Eddy Cordier, a clairement plaidé pour un arrêt temporaire de la Jupiler Pro League: "Le risque est tout simplement trop important. Combien de joueurs du championnat sont positifs sans que nous le sachions? De plus, nous devons évoluer à huis-clos. Je pense qu'il est préférable de mettre la compétition en pause jusqu'à ce que les supporters puissent revenir au stade."

Avec le nombre croissant de cas positifs et la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce week-end, beaucoup d'équipes risquent de se retrouver déforcées durant les prochaines semaines. "L'Antwerp et Genk ont déjà entamé les procédures pour reporter certains matchs, et d'autres clubs suivront probablement".