Officiel : Newcastle United tient sa première recrue de standing !

Newcastle United, qui doit absolument se renforcer cet hiver, tient sa première grosse recrue depuis l'arrivée des Saoudiens.

Kieran Trippier (31 ans) est officiellement un Magpie. Le latéral international anglais (35 caps), titulaire à l'Euro 2020, quitte l'Atlético Madrid avec lequel il a remporté un titre de champion d'Espagne et retourne en Angleterre, deux ans et demi après son départ de Tottenham. Newcastle United aurait dépensé 30 millions d'euros pour l'Anglais, qui est donc la première recrue de haut vol du club depuis l'arrivée du Fonds d'Investissement saoudien.

Trippier signe pour deux ans et demi à Newcastle et retrouve Eddie Howe, qu'il avait connu à Burnley en 2011-2012. Il ne devrait être que le premier nom d'un mercato hivernal qui s'annonce agité pour les Magpies, relégables et qui vont devoir cravacher pour se sauver.