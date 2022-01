L'Atletico se penche sur un joueur de Valence

Il est l'un des joueurs de Valence les plus réguliers et a encore été excellent contre le Real.

Il ne s’agit pas d’un secret, l’Olympique de Marseille entretient l’ambition d’attirer le polyvalent Daniel Wass (32 ans, 19 matchs et 1 but en Liga cette saison) depuis plusieurs mois. Au fil du temps, le Danois du FC Valence semble même devenir de plus en plus accessible avec une fin de contrat en juin. Malheureusement, la concurrence fait rage et un nouveau club aurait décidé de s’immiscer dans le dossier : l’Atletico Madrid.

En quête d’un nouveau latéral droit, suite au départ de Kieran Trippier à Newcastle, les Colchoneros auraient coché le nom du joueur du RB Leipzig Nordi Mukiele, mais aussi celui de Wass, révèle le média catalan Mundo Deportivo ce lundi. Un challenge forcément intéressant qui fait réfléchir le Scandinave, avec une opportunité en or de rejoindre l’un des meilleurs clubs européens.

Néanmoins, l’Atletico n’entendrait pas proposer plus de 6 M€ en janvier. Reste à voir si l’OM va continuer de croire en ses chances et accélérer sur l’ancien d’Evian Thonon-Gaillard sur ce mercato d’hiver.