Un jeune attaquant a battu le record d'un certain Freddy Adu.

Ce vendredi soir, un nouveau record vient d'être battu en MLS. En s'engagant avec le Real Sale Lake, Axel Kei est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à signer en MLS à 14 ans et 15 jours. Le jeune attaquant né le 30 décembre 2007 bat donc le record d'un certain Freddy Adu.

"Au cours de l'année dernière, Axel a prouvé qu'il était l'un des meilleurs espoirs offensifs du pays. Sa propension devant le but est bien au-delà de son âge, et couplé à son athlétisme d'élite, il projette de devenir une force de marquage dans notre ligue dans les années à venir", a déclaré Elliot Fall, directeur général du Real Salt Lake.