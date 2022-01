Edward Still: "Tout se base sur la philosophie de Leko"

Après s'être formé dans l'ombre d'Ivan Leko, Edward Still a reçu sa première opportunité en tant que T1 cette année, à Charleroi.

Charleroi se rendra à l'Antwerp dimanche après-midi. Une rencontre spéciale pour Edward Still, puisqu'il a été l'entraineur adjoint d'Ivan Leko dans le club Anversois, tout comme à Bruges. Still est resté à l'Antwerp jusqu'au début de l'année 2021 et l'offre de Shanghai Port: "J'ai appris que c'était l'un des deux plus grands clubs de Chine, avec quelques joueurs européens connus tels qu'Oscar ou Arnautovic. Ivan Leko quittait l'Antwerp, et je ne savais pas si le nouveau T1 me ferait encore confiance" explique l'entraineur Carolo dans Gazet van Antwerpen.

"Je n'ai que des bons souvenirs de mon passage à Anvers. Je suis heureux de voir que le club se porte bien. Le noyau est encore meilleur que la saison dernière. C'est un noyau taillé pour jouer le podium."

Durant cinq saisons, Edward Still a travaillé comme entraineur adjoint d'Ivan Leko. Aujourd'hui, l'entraineur de 31 ans assure qu'il s'inspire beaucoup de sa philosophie: "Les entrainements, la préparation des matchs, la gestion de l'équipe, autant sur et en dehors du terrain. Tout est basé sur la philosophie d'Ivan Leko."