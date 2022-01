Un Teddy Teuma satisfait, mais vigilant : "Il faudra reprendre sérieusement car tout peut basculer en 45 minutes"

Alors que l'Union Saint-Gilloise, pourtant réduite à dix, menait 0-2 à Seraing à la pause, la rencontre été arrêtée à cause des conditions climatiques. Un épais brouillard avait pris possession du Pairay réduisant ainsi considérablement la visibilité au fil des minutes.

Match plus que particulier ce samedi soir au Pairay, la partie n'aura duré que 45 minutes. La faute à un brouillard trop épais. "C'est la première fois que cela m'arrive. En tout cas, c'est une décision que nous devons respecter. Je comprends l'arbitre car je ne voyais pas grand chose non plus sur le terrain. Après, je pense que les conditions étaient les mêmes en première période qu'après la pause...Nous aurions pu repartir sur les mêmes bases, mais c'était très compliqué", a confié Teddy Teuma.

"Nous sommes dans la continuité de l'année dernière"

Le match aurait-il dû débuter ? "Je ne sais pas mais je ne vais pas me plaindre car nous menions 0-2 à la mi-temps. Donc c'est toujours mieux malgré le fait que nous étions réduits à dix. Nous étions bien dedans et sommes dans la continuité de l'année dernière avec un bon bloc défensif, des transitions assez tranchantes et du réalisme à l'avant. Il faut continuer de la sorte car les matchs vont s'enchaîner et parce que nous avons un calendrier compliqué", a prévenu l'Unioniste qui se méfie avant de reprendre la partie là où elle s'était arrêtée. "Ce sera une deuxième partie de match très compliquée, il faudra reprendre sérieusement car tout peut basculer en 45 minutes avec un joueur en moins", a conclu Teuma.