CAN et Covid-19: les Zèbres déforcés pour leur déplacement à l'Antwerp

Le Sporting de Charleroi devra faire sans de nombreux joueurs pour son premier match de l'année.

Un casse-tête en vue pour Edward Still. Le Sporting de Charleroi reprendra la compétition dimanche après-midi, sur la pelouse du Bosuil. Et le coach carolo devra faire sans deux titulaires habituels, Hervé Koffi et Adem Zorgane, tous les deux partis à la CAN.

Mais il sera également privé de nombreux joueurs touchés par le Covid-19. Le secteur défensif du Sporting est particulièrement touché, puisque Stelios Andreou, Martin Wasinski, Valentine Ozonrwafor, mais aussi Steeven Willems et Karim Zedadka sont forfaits. Tout comme Matteo Chiacig, Ken Nkuba et la première recrue du mercato estival, Nauris Petkevicius.

L'autre attaquant arrivé cet hiver, Vakoun Bayo, fait en revanche partie de la sélection et pourrait donc faire ses débuts avec le Sporting dimanche après-midi. Jules Van Cleemput, qui avait manqué les huit derniers matchs de l'année 2021, fait son retour dans le groupe.