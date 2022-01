Benzema loue une nouvelle fois Cristiano Ronaldo

Les deux hommes s'entendaient bien au Real Madrid.

Devenu un serial buteur depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (34 ans, 27 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) a-t-il été bridé par l'actuel attaquant de Manchester United ? Si de nombreux spécialistes le pensent, l'avant-centre du Real Madrid n'a pas voulu polémiquer à ce sujet en rendant hommage à son ex-partenaire.

"Il ne m’a pas empêché d’être la meilleure version de moi plus tôt. Nous avons gagné beaucoup de titres, je me suis fait grave plaisir. Penser comme ça, c’est penser de façon individuelle. J’ai gagné toutes mes Ligue des Champions avec lui, de nombreux championnats, nous avons mis je ne sais combien de buts, nous faisions partie du trio magique avec Bale, il y a beaucoup de très bons points et je n'en vois aucun de noir", a expliqué le buteur français pour L'Equipe.