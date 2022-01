Le Club de Bruges prolonge l'une de ses pépites

Le Club de Bruges a prolongé le contrat de Daniel Perez jusqu'en 2026, et ce le jour de ses 20 ans. La pépite brugeoise n'a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Toutefois, le Vénézuélien pourrait avoir plus de temps de jeu sous les ordes d'Alfred Schreuder.

Daniel Perez verlengt z’n contract bij 🔵⚫ tot 2026.



