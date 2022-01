Officiel : Eupen tient sa première recrue hivernale

Il est prêté chez les Pandas jusqu'à la fin de la saison.

L'AS Eupen a officialisé ce mardi matin la venue du milieu offensif Torben Müsel (22 ans). Le Borussia Mönchengladbach l'a prêté jusqu'à la fin de la saison. Comme l'annonce le communiqué du club eupenois, la venue de l'Allemand va aider les Pandas à "renforcer son secteur offensif", après la blessure d'Isaac Nuhu.

"Le nouveau joueur offensif du KAS Eupen mesure 1,85 m et peut être utilisé aussi bien en milieu offensif qu'en attaque. Avec les U18, U19 et U20, il a disputé 7 matchs internationaux pour l'Allemagne et a marqué 2 buts.

En été 2018, Torsten Müsel a rejoint le Borussia Mönchengladbach en provenance du 1. FC Kaiserslautern et a été utilisé cette saison principalement dans la Regionalliga West. Il a marqué 8 buts en 12 matches. Il a également été sélectionné 8 fois dans l'équipe première et est entré en jeu lors du match contre Greuther Fürth", poursuit le club dans son communiqué.