Herman Van Holsbeeck placé sous mandat d'arrêt dans le cadre du dossier Henrotay

Inculpé la semaine passée dans le cadre de l'Opération Mains Propres, Herman Van Holsbeeck a désormais été placé sous mandat d'arrêt, cette fois dans le dossier lié à l'agent Christophe Henrotay.

La VRT nous apprend ce mercredi que Herman Van Holsbeeck (67 ans), ex-manager général du RSC Anderlecht, a été placé sous mandat d'arrêt dans le cadre du dossier Christophe Henrotay, pour corruption privée, fraude fiscale, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Il a été arrêté ce mardi et passera lundi prochain devant la Chambre du Conseil. En 2019, Van Holsbeeck était déjà inculpé de faux en écriture et blanchiment d'argent mais libéré sous conditions.

Vendredi dernier, Herman Van Holsbeeck faisait partie des 56 personnes liées au milieu du football belge et inculpées dans le cadre de l'Opération Mains Propres.