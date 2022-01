Stades vides en Belgique, pas partout ailleurs: que disent les chiffres?

Il est peut-être temps de se poser les bonnes questions.

On le sait, depuis plusieurs semaines maintenant, les rencontres de Pro League (et d’autres) sont à huis clos. Cela n’échappe à personne, c’est à cause de la pandémie de coronavirus et la venue en Europe du variant Omicron.

Mais qu’en est-il des autres pays ? En Espagne ou en Angleterre, les stades sont combles. En France, on joue devant des stades remplis selon des jauges. Mais si nous comparions les chiffres des différents pays.

En Belgique, nous sommes actuellement à 23.922 cas pour 11.000.000 d’habitants, cela fait 217 cas par 100.000 habitants. En Angleterre (où les stades sont plein et où il faut être vacciné pour y entrer), nous sommes à 101.091 cas par 56.000000 d’habitants, soit 180 pour 100.000 habitants.

En Espagne (stades combles également) : 144.000 cas pour 47.000.000 d’habitants, soit 308 cas pour 100.000 habitants. Enfin, en France : 283.308 cas pour 61.000.000 habitants, soit 476 cas sur 100.000 habitants. Pour rappel, en France et depuis le 15 janvier, il faut avoir un pass vaccinal pour entrer dans les stades (et aussi aller au restaurant ou à Disneyland Paris).

Au regard de ces chiffres, nous sommes en-dessous des chiffres espagnols et français (qui ont eu des supporters dans les stades) mais au-dessus des Anglais qui jouent devant des stades combles. C’est à noter que les chiffres baissent actuellement en Belgique. Que feront les responsables politiques lors des prochaines semaines ? Suspense….mais il est plus que temps de se poser les bonnes questions.