De Jong s'emballe: "Je pense que certains ne regardent pas bien les matches"

Le milieu de terrain des Catalans a sauvé son club ce dimanche mais a remis tout le monde à sa place.

Régulièrement critiqué par la presse catalane, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong (24 ans, 17 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a réglé ses comptes dimanche soir, après avoir offert la victoire aux Blaugrana contre Alavés (1-0) en Liga. Agacé, l’ancien de l’Ajax a dézingué ses détracteurs.

"Je me sens bien. Mais maintenant, parce que je marque, les gens disent que je joue bien. Je pense que beaucoup de gens ne regardent pas bien les matchs. Je peux m'améliorer, mais je ne suis pas un désastre", a prévenu le Batave, en zone mixte.

De Jong est ensuite revenu sur la défaite contre le Real Madrid (2-3 a.p.) en Supercoupe d’Espagne, regrettant les analyses pleines de satisfaction réalisées par certains de ses coéquipiers et même par le président barcelonais, Joan Laporta. "Je pense qu'on a mal joué contre le Real Madrid. Et ça me fait de la peine de dire qu'on est fiers malgré la défaite face au Real, parce qu'au Barça, si on perd, on doit être déçu", a terminé l’Oranje.