Hein Vanhaezebrouck : "Je ne peux pas blâmer l'équipe"

La Gantoise n'a pas été capable de battre Ostende (1-1). Pourtant, Hein Vanhaezebrouck n'était pas entièrement mécontent après cette rencontre.

" Quand on joue une équipe comme Ostende, il faut veiller à ne pas se laisser distancer rapidement, surtout dans notre cas. Il nous manque déjà un certain nombre de joueurs offensifs qui peuvent faire la différence. Et nous prenons du retard avec un but évitable", a déclaré M. Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

"Après cela, nous n'avons pas du tout trouvé la profondeur, même si nous avons eu des occasions, mais nous avons réalisé de bonnes et fantastiques actions combinées. 1-1 à la mi-temps aurait été plus que mérité. Nous voulions avoir plus d'occasions en seconde période, mais au final, je ne peux pas être insatisfait."

Niveau très élevé

"Un certain nombre de joueurs étaient à un très haut niveau aujourd'hui, au meilleur niveau de la saison en ce qui les concerne. Le changement de Lemajic était important, il nous a donné plus d'options. Le but est également issu d'une telle phase."

"Je ne peux pas blâmer l'équipe, Gand a fait tout ce qu'elle pouvait et Ostende a très bien défendu. Je ne peux blâmer personne. Il y en a qui étaient meilleurs que d'autres, certains étaient vraiment au top, alors il faut aussi se contenter d'un point."