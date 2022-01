La FIFA clarifie les propos de Gianni Infantino

Venu évoquer notamment son projet de Mondial tous les deux ans au Conseil de l'Europe, Gianni Infantino a effectué un étrange parallèle avec la situation des migrants africains et évoqué la nécessité de "leur donner du rêve" (lire ici). Des déclarations mal comprises, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont soulevé l'indignation.

La FIFA a répondu via Infantino lui-même à travers ses réseaux sociaux. "Etant donné que certaines de mes remarques faites au Conseil de l'Europe semblent avoir été mal interprétées ou sorties de leur contexte, je veux clarifier le fait que, dans mon discours, le message plus général était que toute personne en position décisionnelle a la responsabilité d'améliorer la situation des gens dans le monde. Si certaines opportunités existent, y compris en Afrique, mais certainement pas uniquement sur ce continent, il faut que les individus puissent saisir des opportunités dans leur propre pays", lit-on dans ce communiqué. "C'était un commentaire général, qui n'était pas directement lié à la possibilité de disputer un Mondial tous les deux ans".

