Eliaquim Mangala déterminé à aider l'ASSE : "Un autre défi m'attend, celui de sauver le club de la descente"

Libre, l'ancien Rouche a posé ses valises en Ligue 1.

Eliaquim Mangala a rejoint l’AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1.

Le Français, ancien défenseur du Standard, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison et arrive dans un club qui joue sa survie dans l'élite.

"J'avais des projets, j'ai pris le temps de bien réfléchir. Mais ici on parle de Saint-Etienne, un club historique du championnat de France et donc un très gros challenge. J'en ai discuté avec ma famille, mon agent, et je leur ai dit que Saint-Etienne c'est vraiment l'endroit où je dois être, il y a quelque chose à faire. C'est un club qui mérite mieux que ce qu'il vit actuellement. On va faire les choses bien. Je suis très content d'être ici", a déclaré Mangala lors de sa présentation.

"J'ai toujours vécu dans la compétition et été habitué à jouer pour gagner des titres. Là, un autre défi m'attend, celui de sauver le club de la descente."

Bon dernier à cinq points du premier non reléguable, l'ASSE se déplace à Bergerac en coupe ce week-end avant d'accueillir Montpellier en L1.