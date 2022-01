L'Iran a permis à des femmes d'assister au match contre l'Irak

Ce jeudi, l'Iran s'est qualifié pour le Mondial 2022. Pour le "derby" face à l'Irak, les femmes étaient autorisées en tribunes, une première depuis 2019.

Ce jeudi, des supportrices féminines ont été autorisées à assister au match de qualification décisif entre l'Iran et l'Irak, à Téhéran. Il s'agissait d'une première depuis 2019. La FIFA avait à l'époque exigé de la fédération iranienne qu'elle autorise les femmes à accéder aux stades sans restriction sous peine de sanctions ; en novembre 2019, elles avaient pu assister au premier match qualificatif pour le Mondial 2022, entre l'Iran et le Cambodge.

Les restrictions liées au Covid-19 ont retardé le retour du public dans les stades, et les femmes n'ont été autorisées qu'à assister aux matchs de la sélection. Elles ont cependant dû entrer via un accès séparé des hommes, et étaient contrôlées par des policières. En tout, 2000 tickets étaient réservés aux femmes (sur 10.000).