Un jeune talent d'Anderlecht furieux : "Un contrat empoisonné"

Mohammed Guindo, grand talent du RSC Anderlecht, n'est visiblement pas content de sa situation.

Il était présenté comme l'un des plus grands talents de Neerpede, notamment au poste de 9 où le centre de formation du RSC Anderlecht est un peu moins prolifique. Mais Mohammed Guindo (18 ans), qui avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2019, n'a pas eu l'opportunité de goûter à l'équipe A et est même désormais écarté de l'équipe U21, comme il le révèle via un tweet assez étonnant.

"Vraiment un contrat empoisonné", lâche-t-il. "Pas grave si je dois m'entraîner seul, mis à l'écart du groupe U21. Mais vous n’allez pas réussir à me nuire psychologiquement, la pression que je subis à cause de vous me forge pour mieux rebondir. J'aurai déjà tout vu et bien compris dès mes 18 ans". Une sortie qui serait liée, d'après les informations de certains suiveurs du RSCA, à une non-prolongation de contrat du joueur, qui serait donc libre de s'engager où il le souhaite l'été prochain.