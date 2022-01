Wayne Rooney refuse le poste d'entraîneur à Everton

Les Toffees s'étaient tournés vers la légende du football anglais, actuellement entraîneur de Derby County. Mais celui-ci a refusé l'offre.

Depuis le départ de Rafael Benitez, Everton se cherche un successeur au poste d'entraîneur. De nombreux noms ont circulé, tels que ceux de Fabio Cannavaro ou de Frank Lampard. Mais celui qui est revenu avec le plus d'insistance, c'est celui de Wayne Rooney. Le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions avait commencé sa carrière à Everton avant de partir pour un montant record à Manchester United. Il était ensuite revenu à Everton lors de la saison 2017-2018.

Actuellement entraîneur de Derby County en Championship, Rooney a refusé le poste que lui offrait la direction des Toffees. Il reviendra peut-être un jour sur le banc de Goodison Park, mais il préfère pour l'instant se concentrer sur sa mission qui est de sauver l'actuel 23e de deuxième division de la relégation.

"Everton a contacté mon agent et m'a demandé de passer l'entretien pour devenir entraîneur. Je l'ai refusé. Je pense qu'un jour j'entraînerai une équipe de Premier League et je suis prêt à 100 % pour cela. Mais j'ai une mission à Derby et cela est important pour moi", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par talkSPORT.