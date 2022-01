Deux défaites d'affilée pour Anderlecht : "Ce n'était pas assez bon, mais il ne faut pas paniquer"

Anderlecht a eu la possession à l'Union, mais a manqué de qualités offensives et amené trop peu de danger. Au final, c'est l'efficacité qui l'a emporté, et le RSCA reste sur un 0/6 qui fait tache.

Était-ce un très mauvais match de la part d'Anderlecht ? Certainement pas, et ce n'était même pas un excellent match de la part de l'Union. Pourtant, l'USG prend les trois points, et le RSCA aura été peu dangereux. "Nous avons dominé ce match. Mais tu ne prends pas de points juste grâce à ça", regrette Wesley Hoedt après la rencontre.

"Nous avons manqué d'influx offensif. Défensivement, nous étions en place, nous leur avons offert peu d'opportunités. Ils n'étaient dangereux qu'en contre", pointe cependant le Néerlandais. "Cela dit, ce but encaissé, ça ne doit jamais arriver, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes".

"Pas de panique"

Hendrik Van Crombrugge, lui, appelait au calme après le 0/6 de ses couleurs. Il contre-disait cependant son défenseur : "Nous leur avons offert trop d'occasions. On peut s'avérer heureux de n'encaisser qu'un seul but", estime le capitaine du RSC Anderlecht.

"On savait que l'Union serait un bloc organisé, et on a clairement eu du mal à gérer ça. Nous n'avons pas trouvé les espaces, certainement pas dans leur moitié de terrain. La possession, c'est beau, mais il faut régler la circulation de balle", souligne Van Crombrugge. "Nous n'étions pas assez bons, mais il ne faut pas céder à la panique".