Officiel : Christian Eriksen signe à Brentford

Christian Eriksen (29 ans) fait son grand retour en Premier League. Le milieu de terrain danois s'est engagé avec le club de Brentford pour les 6 prochains mois. Il était libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter, la cause à l'implantation d'un défibrilateur cardiaque interne suite à son accident à l'Euro.

Eriksen, qui avait repris les entraînements avec le FC Chiasso (3e division suisse) et les jeunes de l'Ajax, a réussi ses tests médicaux. Le communiqué nous apprend qu'il arrivera en Angleterre dans les prochains jours et qu'il ne s'entraînera pas avec le groupe cette semaine afin de respecter le protocole Covid.

Eriksen avait joué plus de 300 matchs avec Tottenham entre 2013 et 2020.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee



🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season



📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp