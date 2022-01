Tottenham envoie deux joueurs en Espagne

Tottenham écrème son noyau, direction l'Espagne.

Très peu utilisé par Antonio Conte à Tottenham, Bryan Gil (20 ans, 9 apparitions en Premier League cette saison) va se relancer en Liga. Ce lundi, le FC Valence a officialisé son arrivée en prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Les Spurs espèrent ainsi relancer le milieu espagnol qu’ils avaient recruté l’été dernier au FC Séville pour 25 M€ plus Erik Lamela.

Bryan Gil has joined La Liga side Valencia CF on loan until the end of the season.



Best of luck, Bryan! 💪 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

Il n'est pas le seul à partir pour la Serie A : Giovani Lo Celso, qui n'a disputé lui aussi que 9 petits matchs de Premier League cette saison pour aucun but (19 toutes compétitions confondues pour 1 but et 2 assists), est prêté à Villarreal jusqu'à la fin de saison.