La sélection brugeoise pour le match de Coupe contre La Gantoise

Le Club de Bruges a annoncé quels joueurs étaient repris pour la réception de La Gantoise, en Croky Cup (ce mercredi, 20h45).

Noa Lang est toujours en quarantaine suite à son test positif au Covid. Brandon Mechele est suspendu et Eder Balanta est blessé. La nouvelle recrue, Sargis Adamyan n'est pas encore disponible, au contraire d'Andreas Skov Olsen.

New names on the list! 😍 #GntClu



ℹ️ Noa Lang zit nog steeds in quarantaine, Brandon Mechele is geschorst en Eder Balanta is geblesseerd. Onze nieuwe aanwinst Sargis Adamyan is nog niet speelgerechtigd. pic.twitter.com/MfkYzFQdAC