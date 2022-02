Cyriel Dessers sur son départ de Genk : "J'ai fait passer l'équipe avant moi"

L'attaquant du Feyenoord Rotterdam est revenu sur son passage au Racing, où il n'a pas apprécié servir de "second couteau".

Cyriel Dessers (27 ans) s'éclate avec le Feyenoord Rotterdam, avec qui il compte déjà 10 buts cette saison. Aux Pays-Bas, il trouve un temps de jeu qu'il n'avait pas, ou peu, l'an dernier du côté de Genk.

Dans une interview pour Play Sports, l'attaquant est revenu sur son séjour en terres limbourgeoises.

"Surtout l'année dernière, j'ai fait passer l'équipe avant moi. Parce que je me suis dit : je préfère être sur le banc d'une équipe qui gagne le championnat ou la deuxième place et remporte la coupe, plutôt que d'une équipe qui finit cinquième ou sixième. Et j'ai eu un rôle important dans ce vestiaire, donc j'aurais pu dire : 'Les gars, arrangez-vous, mais ne comptez plus sur moi'. Mais je ne suis pas comme ça."

Il s'est également confié sur sa décision de quitter le club, et cela avant la fin des play-off 1. "À un moment des play-offs, je suis allé voir Dimitri de Condé, le directeur technique, et je lui ai dit : 'C'est fini pour moi, vraiment. C'est terminé'. Il restait encore trois matchs à jouer. J'ai dit : 'C'est vraiment fini pour moi.' J'ai quand même marqué trois buts lors de ces trois matchs."