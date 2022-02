Le STVV s'est imposé avec moins de 30% de possession de balle : "Sur un tel terrain, c'est le plus important"

Le STVV n'a pas fait un grand match contre le KV Courtrai, mais a été efficace et a pris les trois points au stade des Éperons d'or.

En première mi-temps, Saint-Trond avait à peine 22% de possession du ballon, et après la pause, ils ont à peine augmenté ce chiffre. "Combien de possession de balle avons-nous eue ? Je ne sais pas", a déclaré Dimitri Lavalée après la victoire 1-3 à Courtrai. "En fin de compte, ce n'est pas important non plus. Les points et l'efficacité sont les choses les plus importantes. Nous savions ce que nous devions faire et nous avons bien exécuté notre plan."

"Les trois points, c'est le plus important"

Aboubakary Koita est du même avis. "Prendre les trois points était le plus important. Pour cela, il était important de pouvoir marquer rapidement. Le terrain n'était définitivement pas bon, alors il vaut mieux avancer rapidement. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à cette victoire", expliqué le médian.