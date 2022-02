Christophe Galtier fier de la réaction de ses troupes : "On aurait pu se dire patatras !"

L'OGC Nice, pourtant mené rapidement au score, est parvenu à renverser l'Olympique de Marseille (4-1) mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France.

L’OGC Nice a montré beaucoup de caractère, après avoir été rapidement mené au score. Une réaction parfaite aux yeux de l’entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier.

"Il y avait une grosse ambiance, deux belles équipes sur le terrain avec des styles différents, et cette qualification au bout, ce qui était l'objectif", a apprécié le coach niçois en conférence de presse. "Le match a été intense avec ce premier but encaissé où on aurait pu se dire 'patatras !' Mais les joueurs ont eu une belle réaction. Ils ont été intéressants sur le plan défensif et sur cette capacité à jouer en marquant des beaux buts."

"Il fallait beaucoup de concentration, de caractère après notre match de dimanche (défaite 0-1 contre Clermont en Ligue 1, ndlr). Pour battre l'OM, il faut toujours sortir un très gros match et l'équipe a su le faire", a ajouté Galtier. En demi-finale, Nice devra maintenant se méfier du petit poucet, Versailles.