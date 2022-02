Le CEO de Courtrai revient sur le départ de Gilles Dewaele et l'arrivée de Ryan Reynolds

Le directeur général du KV Courtrai, Matthias Leterme, est fier des transferts que son équipe a pu réaliser lors du mercato d'hiver.

À Courtrai, ils ont été surpris quand le Standard est venu frapper à la porte de Gilles Dewaele. "Nous n'avions pas prévu cela, mais nous avons pu réagir rapidement avec l'arrivée de Bryan Reynolds et de Nayel Mehssatou", a déclaré Leterme à Radio Djamel.

Les attentes sont élevées. "Nous allions de toute façon prendre un arrière droit, mais à cause de cela, nous avons dû en prendre deux. Gilles a été très correct et a également indiqué qu'il voulait faire un pas en avant. Financièrement, le transfert n'était pas vraiment nécessaire, mais si une offre correcte se présente, nous devons, en tant que club, être en mesure de coopérer."

L'intention était d'inciter Reynolds à rester à bord plus longtemps. "Le contact avec lui, son agent et l'AS Roma a été immédiatement très bon. C'était un coup de pouce pour notre club que de pouvoir obtenir quelqu'un comme ça. Nous avons eu les premiers entretiens au début du mois de janvier, mais l'intérêt était assez grand."

Il a donc fallu un certain temps avant que l'accord final soit acté, car en fait Courtrai en voulait plus. "Nous avons essayé de le louer pendant un an et demi à l'AS Roma, mais pour des raisons financières, ce n'était pas possible. Ensuite, nous avons opté pour une demi-saison, mais même cela était suffisamment intéressant pour que nous le fassions venir."