Radja Nainggolan suit toujours attentivement l'AS Roma : "Cette situation me fait mal aussi"

L'AS Roma ne se porte pas bien en Serie A en ce moment. Le cœur de Radja Nainggolan saigne quand il regarde le club de son coeur.

Le milieu de terrain anversois a passé quatre saisons à l'AS Roma où il a disputé 203 matchs et marqué 33 buts. Les performances du club romain sont décevantes.

Sur la chaîne Twitch OCW Sport, le joueur de l'Antwerp a commenté la situation du club italien. "Cette situation me fait mal aussi, car je suis très attaché à l'AS Roma", a-t-il indiqué. "José Mourinho n'a pas non plus réussi à inverser la tendance à l'AS Roma. Il y a un manque de qualité dans le noyau. J'ai parlé à plusieurs joueurs entraînés par Mourinho et ils m'ont confirmé que même Mourinho a besoin de champions pour gagner".