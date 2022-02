Officiel : Eupen se sépare de Stefan Krämer

Il a payé le prix d'une situation sportive très compliquée.

Eupen a officialisé ce mercredi la fin de sa collaboration avec son entraîneur Stefan Krämer.

Arrivé au début de cette saison, il sera auteur avec les Pandas d'une très bonne entame de championnat - en prenant provisoirement la tête - avant d'enchaîner les mauvais résultats.

"La situation sportive actuelle de l’équipe, en particulier la série continue de matchs sans victoire, a incité la direction du club à donner une nouvelle impulsion à l’équipe en changeant d’entraîneur", a annoncé le club eupenois. Ce sera le T2 actuel Michael Valkanis qui sera chargé de diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison.

Le communiqué se poursuit de la sorte avec les propos de Christoph Henkel, directeur général.

"La crise des résultats de ces dernières semaines et notre situation sportive actuelle nous ont malheureusement amenés à nous séparer de Stefan Krämer en tant qu’entraîneur principal de l’équipe première. Avec Michael Valkanis comme nouvel entraîneur en chef, nous souhaitons donner à l’équipe un nouvel élan dans la lutte pour le maintien en Pro League et pour la coupe, afin de sortir le plus rapidement possible de la spirale négative actuelle. Nous souhaitons à Michael Valkanis beaucoup de succès dans ce défi et nous tenons à remercier très chaleureusement Stefan Krämer pour son grand engagement, son travail et sa loyauté envers le club. Même si, dernièrement, nous n’avons pas pu renouer avec l’excellent début de saison, Stefan Krämer a réussi à amener de jeunes joueurs issus de notre propre département des jeunes vers le noyau de l’équipe première et à aider plusieurs d’entre eux à faire des débuts réussis dans le football professionnel belge. Il a ainsi entamé avec succès un objectif important du club, qui sera également la base future de la KAS Eupen. Nous souhaitons à Stefan Krämer bonne chance et beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. Nous apprécions beaucoup Stefan en tant que personne et entraîneur ; il sera toujours le bienvenu à l’AS Eupen."