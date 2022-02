Noa Lang serait toujours pisté en Serie A

Selon le journaliste de SportItalia et proche de l'AC Milan Rudy Galetti, Steven Bergwijn aurait été proposé aux Rossoneri. L'ailier de Tottenham (24 ans, 18 matchs, 3 buts et 2 passes décisives cette saison) intéresserait beaucoup les Milanais, qui auraient coché le nom du Néerlandais à l'issue de leur rencontre avec son agence, Muy Manero. Une liste dans laquelle on retrouve également un nom très familier de notre championnat : celui de...Noa Lang (22 ans, 34 matchs, 8 buts et 12 passes décisives cette saison). Ce n'est pas la première fois que l'ailier du Club de Bruges est cité dans de grands clubs et de grands championnats - dont la Premier League et notamment Liverpool.

Simple bruit de couloir ou réelle possibilité de voir débarquer Lang chez le septuple gagnant de la Ligue des Champions ? Cet été, on y verra déjà plus clair...

