Mauvaise nouvelle pour Vormer: "J'ai apprécié la prestation de Denis Odoi"

Les coaches se suivent mais le problème perdure pour Ruud Vormer. Cependant, Schreuder l'assure: il aura un rôle à jouer.

On le sait, Ruud Vormer a toujours une place particulière au Club de Bruges, surtout auprès des supporters. Lors de la réception du Sporting de Charleroi, il a dû prendre place sur le banc, puisque c’est Denis Odoi qui a pris place sur le terrain en tant que numéro 6. Et Schreuder est satisfait de ce qu’il a vu de la part de l’ancien de Fulham.

"Je suis très heureux de son apport. Comme je l’ai dit, il a grandi dans la rencontre et c’est important. Nous avons une équipe assez offensive donc c’est très important d’avoir quelqu’un qui ferme la porte derrière. C’est pour cela que c’est une bonne chose qu’il remplise parfaitement sa mission."

Forcément, le cas « Vormer » est revenu sur la table. "Je trouve que chaque joueur doit montrer, chaque jour, qu’il est prêt à jouer. Tout peut toujours arriver, et même quand on est à 100%. C’est le cas pour Ruud. Nous avons beaucoup de très bons joueurs et chaque joueur doit connaître son rôle." Ce qui sous-entend que pour le moment, celui de Vormer est d'être un capitaint... sur le banc.

Ce qui est une certitude, c’est que la victoire contre Charleroi était importante. "C’est vrai qu’après le match contre Gand, l’ambiance était un peu plus basse dans le groupe. C’est normal après une défaite à domicile. Mais nous sommes désormais dans un autre “momentum”. Les joueurs ont regardé le match de l’Union puis étaient contents après le match contre Charleroi. Nous devons garder ce moral et cette détermination contre les grandes équipes ou contre les équipes de bas de classement".