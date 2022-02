🎥 Le geste sympa de Koita envers un supporter durant le match contre OHL

Un moment que le supporter de Saint-Trond n'oubliera pas de sitôt.

Monté au jeu à la 50e en remplacement du jeune Dony - qui jouait son premier match en pro - Aboubakary Koita (23 ans) était remplacé en fin de match et offrait un chouette moment aux supporters et aux caméras présentes sur place. Plutôt que de directement aller s'abriter de la pluie qui s'abattait sur le Stayen, l'ailier prenait son temps et signait le maillot qu'un supporter du STVV lui présentait. Un geste tant sympathique que cocasse.