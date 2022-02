Saint-Trond prolonge l'un de ses tauliers : "Je ne suis pas né Canari, mais je le suis devenu"

Le défenseur central a rejoint le STVV lors de la saison 2017-2018 et a disputé un total de 119 matchs au cours desquels il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives.

Saint-Trond a prolongé Jorge Texeira. Le joueur âgé de 35 ans a prouvé une fois de plus cette saison qu'il était une valeur ajoutée en défense grâce à son intelligence et son leadership.

"Je suis très heureux de pouvoir prolonger mon contrat avec le STVV pour une autre saison. J'aime vraiment le pays, la ville, le club, l'environnement et les supporters qui m'ont toujours choyé et fait me sentir chez moi. J'ai toujours tout donné pour le club au cours des cinq dernières saisons et je peux garantir que je continuerai à le faire jusqu'à mon dernier jour avec les Jaune et Bleu, que j'aime tant. Je ne suis pas né Canari, mais je le suis devenu. Et je veux le rester. Ensemble, nous irons plus loin !", a déclaré le joueur sur le site du club limbourgeois.