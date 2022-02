Kompany sur le "jour moindre" d'Amuzu et Ait El Hadj avec les U21 : "Ne pas tout mélanger"

Le coach des Mauves a répondu quant au match de ses deux jeunes lors de la défaite face au Club NXT mardi.

Ce mardi, les U21 d'Anderlecht ont concédé une défaite dans un match capital face au Club NXT (Club de Bruges) (2-0). Anouar Ait El Hadj et Francis Amuzu, habitués à jouer avec les pros, étaient sur la pelouse et ont assisté à la déconvenue des leurs alors que leur montée au jeu contre Genk quelques jours avant s'était révélée satisfaisante.

"Je ne veux pas tout mélanger aussi", s'est exprimé à ce sujet Vincent Kompany ce vendredi en conférence de presse. "Ce sont deux joueurs qui sont montés au jeu contre Genk 48 heures auparavant, qui ont fait une très très bonne prestation, et qui ont eu un jour moindre deux jours après. Je ne juge jamais un joueur sur base d'une prestation. Mon rôle de coach c'est de regarder une série de matchs, une série d'entraînements et de mettre tout ensemble pour juger de l'évolution de la personne. Idéalement, chaque minute qu'ils jouent ils sont à leur meilleur niveau, mais parfois ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré.

L'équipe première, la priorité

"Encore une fois, notre sentiment en équipe première c'est ce qui doit primer pour l'instant. On va pas mélanger les choses. On doit déjà suffisamment écouter, pas les reproches, mais on a beacoup à justifier quand on perd un match en équipe première, on va pas non plus remettre un coup de cuillère parce qu'en U21 on a perdu un match", a-t-il repris.

"Ce sont des renforts qui ont déjà joué et marqué beaucoup de buts en U21, un 'off day', c'est un 'off day', et à cet âge-là quand on a une équipe que de jeunes ça peut arriver plus fréquemment que dans une équipe professionnelle. Mais c'est pour ça que ces matchs-là ont beaucoup de valeur pour nous et que chaque fois on aligne une équipe forte, parce que ça fait partie de l'apprentissage. S'ils gagnent, durant toute une saison, tous les matchs, faut se poser la question aussi : 'Est-ce qu'ils se préparent de la meilleure manière après pour le championnat professionnel." Pour Kompany, "il y a toujours des leçons à tirer", donc.