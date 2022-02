Le coach du Beerschot fier des siens : "Si vous jouez comme ça toute la saison, vous n'êtes pas à la dernière place"

Greg Vanderidt était déçu après la défaite du Beerschot contre le Sporting Charleroi. Il a loué la mentalité de ses joueurs, mais sait aussi pourquoi les choses sont devenues de plus en plus difficiles à partir de la 70e minute.

"On ne peut rien dire sur la mentalité et l'attitude d'aujourd'hui. Les supporters chantaient avant le match 'du sang sur les poteaux', ils l'ont eu aujourd'hui", a déclaré Vanderidt lors de la conférence de presse. "Malheureusement, je dois conclure que si c'était l'histoire de toute la saison, si vous jouez comme ça, alors vous n'êtes pas les derniers", a-t-il poursuivi.

"Cela demande de l'énergie, cela demande une bonne préparation physique et peut-être que nous ne l'avons pas", a confié Vanderidt en mettant le doigt sur le problème. "Nous n'avons pas eu cela cette année. Il est très difficile de rectifier cela. Lorsque vous manquez de qualité, vous devez compenser par l'effort, la course et le travail physique. Nous l'avons fait aujourd'hui, mais comme contre Courtrai, on tombe à plat après 70 minutes. C'est parce que vous avez tout donné. Mais c'est ce que nous voulions tous voir aujourd'hui, à savoir qu'ils donnent tout."

"La façon dont nous avons perdu le match ici aujourd'hui résume également la saison du Beerschot. Quand on mène 2-1, on a la possibilité de creuser l'écart. Cela ne se produit pas. Nous ne pouvons rien changer et je veux me souvenir que les garçons ont tout donné", a conclu Vanderidt.