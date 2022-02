Noël Le Graët : "La France ne s'opposera pas à l'exclusion de la Russie du Mondial 2022"

La Russie risque fort de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde 2022, à en croire les déclarations de certaines fédérations.

Le président de la FFF, Noël Le Graët, a déclaré que la France se positionnerait en faveur d'une exclusion de la Russie de la Coupe du Monde 2022. "Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C'est mon premier élan. Habituellement, j'estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie", déclare-t-il dans Le Parisien.

La Russie doit affronter la Pologne en mars prochain en barrages du Mondial, mais la fédération polonaise, tous comme les fédérations de Tchéquie et Suède qui affronteraient ensuite la Russie, ont refusé de disputer ce match dans le contexte d'agression russe en Ukraine. "Dans ces conditions, nous n'y aurions jamais été non plus", confirme Le Graët.