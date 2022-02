Jan Ceulemans fête ses 65 ans

Retour sur la carrière de l'un des plus grands joueurs de l'Histoire du football belge.

Jan Ceulemans, né le 28 février 1957, fête aujourd'hui ses 65 ans. Légende du Club de Bruges, le Caje détient l'un des palmarès les plus fournis de l'Histoire de notre football, avec 4 titres de champion de Belgique et 2 Coupes. Elu 3 fois Footballeur pro de l'année et 4 fois Soulier d'Or, il fut aussi un taulier en équipe nationale, sélectionné à 96 reprises. Des Diables, pour lesquels il sera un grand artisan de leur "période de gloire". Une figure majeure du paysage football entre 1980 et 1990.

Selon Peter Mangelschots, dans son supplément Les Dieux du Football belge paru dans Sport/foot Magazine, Ceulemans était un "footballeur exemplaire, d'une force tranquille", qui n'a "jamais ménagé ses efforts." "Polyvalent en football, il était un meneur naturel et reste un des plus grands footballeurs qu'a produits la Belgique." Rien que ça...

De ses débuts à 17 ans au Lierse à capitaine du Club de Bruges

Après avoir fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes du Lierse, il est aligné à seulement 17 ans en équipe première par Hans Croon. Mais c'est plutôt l'année suivante sous la houlette du Hongrois János Bédl qu'il s'installera au sein de l'effectif lierrois. Il dispute également la Coupe d'Europe. Ses prestations lui permettent d'honorer ses premières "caps" chez les Diables. Après 4 saisons passées chez les Pallieters, il rejoint le Club de Bruges pour un montant record à l'époque.

Pourtant, sa belle histoire avec les Blauw en Zwart est tout près de se finir la saison suivante. Selon Peter Mangelschots, Ceulemans est prêt à retourner au Lierse, peu satisfait de sa position sur le terrain. Mais Jan Grijzenhout décide de le replacer dans l'axe, là où il peut mieux exploiter ses capacités. Evoluant en tant qu'avant, ses décrochages permettent de combler les espaces entre l'entrejeu et la ligne offensive du Club.

Lors de la saison 1979-1980, le Club de Bruges remporte un titre de champion de Belgique. Alors meneur naturel et capitaine du Club, il s'envole avec les Diables Rouges pour l'Italie, et l'Euro.

Figure incontournable des Diables Rouges

Cet été-là, la Belgique est versée dans un groupe très relevé, composé de l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. Seulement le premier de chaque groupe - seulement deux, à l'époque - peut se qualifier pour la finale. Lors de la première journée, la Belgique affronte l'Angleterre au stade Delle Alpi de Turin. Les Three Lions ouvrent le score à la 26e via Wilkins, mais Jan Ceulemans égalise trois minutes après en suivant bien un coup de coin.

La Belgique réussit à terminer à la première place de son groupe, et rencontre la grande Allemagne de l'Ouest de Bernd Schuster et Karl-Heinz Rumenigge. Les Diables livrent une excellente rencontre. Hrubesch ouvre le score pour la Mannschaft, mais René Vandereycken égalise. Les hommes de Guy Thys s'inclinent cruellement en fin de match, avec un nouveau but de Hrubesch à la...89e minute.

Sa légende avec les Diables, Ceulemans va continuer à l'écrire deux ans plus tard, à la Coupe du Monde espagnole de 1982.

Pour le premier match de groupe, la Belgique rencontre l'Argentine de Diego Maradona et Mario Kempes. La suite, on la connait tous : Erwin Vandenbergh inscrit un but légendaire à l'heure de jeu et offre à la Belgique une victoire historique.

Lors du dernier match du groupe à Elche, face à la Hongrie, les Belges sont menés et doivent arracher un partage pour se qualifier pour le prochain tour. Et c'est Ceulemans qui va enfiler sa cape de sauveur de la nation. Parti dans une chevauchée folle depuis sa propre moitié de terrain, il élimine deux hommes, se fait tackler, se relève, puis distille un centre repris victorieusement par Alex Czerniatynski. La légende "Sterke Jan" était née.

Lors de l'Euro 1984, il hérite du brassard de capitaine suite à la suspension d'Eric Gerets et son implication dans le scandale du Waterschei. Lors du dernier match du groupe face au Danemark, décisif, Ceulemans marque et la Belgique mène 2-0.. jusqu'à ce que les Danois de notre championnat éteignent les rêves de qualification.

Il fait bien évidemment partie de la sélection qui surprend tout le monde et se hisse jusqu'en demi-finales de la Coupe du Monde 1986. Ceulemans, capitaine malgré le retour de Gerets, marque en huitièmes et en quarts. La Belgique est éliminée en demi-finales par un Maradona intouchable. Ceulemans, qui marquera encore lors de la défaite subie face à la France dans le match pour la troisième place, sera surnommé "Capitaine Courage" après le tournoi.

Il sera encore encensé pour ses prestations lors de la Coupe du Monde 1990, où il inscrira un but contre l'Uruguay qualifiant les siens pour les huitièmes, après une nouvelle démonstration de son abnégation et sa combativité.

Ceulemans avec les Diables Rouges, c'est 96 caps, dont 50 jouées avec le brassard de capitaine. Il est le seul à avoir participé aux 5 grandes compétitions entre 1980 et 1990, où les Diables ont écrit des pages dorées de l'Histoire du football belge.

Bruges, comme à la maison

Malgré ses nombreux faits d'armes avec les Diables, il ne discutera qu'une fois avec un autre club : le grand Milan AC, en 1980. Les Rossoneri sont disposés à verser 80 millions de francs belges pour se l'attirer. Ceulemans soumet volontairement des exigences salariales bien trop élevées (13 millions), mais à sa grande surprise le Milan accepte. Au final, il restera à son second foyer, avec ses "potes", au Club de Bruges.

Malgré les prestations de Ceulemans et ses récompenses individuelles, le Club n'arrive plus à briller sur la scène nationale depuis le départ d'Ernst Happel. En 1985-1986, Bruges termine à égalité de points avec Anderlecht, mais laisse le titre aux Bruxellois à l'issue des test-matchs.

La saison 1987-1988 est l'une des meilleures de la décennie pour le Club de Bruges. La campagne européenne cette année-là est fantastique : les Brugeois refont trois fois au Jan Breydel le retard de lourdes défaites, et échoue en demi-finales contre l'Espanyol. Au terme de la saison, Bruges est enfin à nouveau champion après 8 ans d'attente, et récidive deux ans plus tard.

En 1990, Ceulemans reçoit le Trophée national du Mérite Sportif pour l'ensemble de sa carrière, avant d'y mettre un terme deux années après et un retour difficile sur les terrains après des problèmes aux genoux.

Avec 240 buts marqués en 501 matchs avec le Club, il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Blauw en Zwart derrière Raoul Lambert.

Alors entraîneur à succès à Westerlo, il tentera un retour sur le banc de sa seconde maison lors de la saison 2005-2006, mais pas avec la même réussite qu'on lui connait en tant que joueur.