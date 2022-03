Le superbe geste du capitaine de Manchester City envers Zinchenko

C'était l'une des images de ce week-end : avant le match entre Manchester City et Everton, les deux joueurs ukrainiens Oleksandr Zinchenko et Vitaliy Mykolenko se prenaient dans les bras au milieu du terrain. Zinchenko avait ensuite du mal à retenir ses larmes sur le banc de touche. Le capitaine de la Zbirna, l'équipe nationale d'Ukraine, avait clamé son amour pour sa patrie sur les réseaux sociaux, avant de souhaiter la mort du président russe Vladimir Poutine. Il avait d'ailleurs été soutenu par son coach Pep Guardiola.

Dans le 11 de base ce mardi soir pour affronter Peterborough en FA Cup, Zinchenko a de nouveau reçu le soutien de ses coéquipiers. Le Brésilien Fernandinho a en effet décidé de lui céder le brassard de capitaine pour cette rencontre.

UPDATE: @fernandinho has handed over the captain's armband to Zinchenko for tonight's #FACup match 💙