🎥 FA Cup : Chelsea bousculé mais qualifié, Romelu Lukaku buteur

Place à l'autre coupe pour le finaliste malheureux de la Carabao Cup, qui devrait très bientôt être vendu.

Pas le temps de penser à la finale perdue contre Liverpool, Chelsea retrouvait la FA cup avec un court déplacement à Luton Town, voisin et pensionnaire de Championship.

Romelu Lukaku était aligné en pointe mais les Blues étaient pris à froid avec l'ouverture du score de Burke d'une tête croisée, après 3 minutes de jeu.

Titulaire, Saul Niguez égalisait pour les visiteurs (27e) bien servi par Werner.

Harry Isted le portier local était mis à contribution mais restait intransigeant. Harry Cornick (40e) créait alors l'exploit en redonnant l'avance aux locaux, bien lancé dans la profondeur.

Après une première période bousculée, Werner égalisait (68e) avant que Lukaku ne délivre les Blues, bien servi par Timo Werner, dans tous les bons coups. Grâce à cette victoire, Chelsea rejoint les quarts de finale.

Dans l'autre rencontre, Southampton est venu à bout de West Ham grâce aux réalisations de Perraud (31e), Ward-Prowse (69e) sur penalty et Broja en toute fin de match, et malgré un but d'Antonio (60e) pour les Hammers. Les Saints filent en quarts.