Kompany sur le départ de Bounida : "J'étais dans cette situation, mais je n'avais pas un million de fans sur les réseaux sociaux"

Le coach du Sporting a été questionné sur le départ imminent du grand espoir du club vers l'Ajax. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très loquace sur le sujet.

Comme nous vous l'annoncions plus tôt dans la journée, le jeune phénomène Rayane Bounida devrait vraisemblablement quitter le Sporting d'Anderlecht pour l'Ajax d'Amsterdam. Vincent Kompany, questionné quant à ce départ, ne s'est pas montré très bavard. "Il a 15 ans. Il ne faut pas oublier que c'est encore un enfant. J'ai une fille qui va bientôt avoir 12 ans. Que puis-je dire à ce sujet ? Vous ne pouvez pas et ne devez pas mettre de pression supplémentaire sur ce garçon. Je ne veux pas considérer cette situation d'un point de vue professionnel", s'est-il exprimé ce mercredi en conférence de presse.

"Il est vrai qu'à 15 ans, j'ai également été sollicité par de plus grandes équipes, mais je n'avais pas un million de followers sur les réseaux sociaux, et le T1 de l'équipe A n'a pas non plus reçu des questions de journalistes à mon sujet, comme vous le faites maintenant" , a-t-il conclu sa réponse.