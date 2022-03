Rigobert Song : "Je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées"

Nommé sélectionneur des Lions Indomptables lundi soir, l'ancien défenseur passé par Metz, Lens ou encore Liverpool a l'objectif de qualifier son pays pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochains.

Rigobert Song est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Par le biais de son compte Twitter, il a d'ailleurs livré ses premiers mots, faisant part de sa reconnaissance et de son bonheur d'avoir été choisi pour remplacer Toni Conceiçao.

"Le Cameroun et le maillot des Lions Indomptables m'ont tout donné. Je suis reconnaissant. Je suis honoré d'avoir été choisi pour encadrer la sélection fanion du Cameroun. Au delà du privilège et la joie qui m'animent, je mesure le sens des responsabilités qui me sont confiées. Je donnerais tout, comme je l'ai fait en tant que joueur et capitaine de la sélection pour mériter la confiance que m'accordent l'État du Cameroun, le président de la Fédération Samuel Eto'o et son Comité exécutif. Mon staff et moi avons besoin du soutien et des prières des millions de Camerounais pour écrire de nouvelles pages de la mythique histoire des Lions Indomptables. Tous derrière les Lions Indomptables. Je vous remercie tous pour vos messages de félicitations et d'encouragement."

Fin mars, le Cameroun de Rigobert Song va croiser le fer avec l'Algérie en barrage du Mondial 2022.